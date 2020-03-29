شكرا لقرائتكم خبر عن اخواني سابق يكشف: الإرهابية تستغل كورونا لتنفيذ خطة لبث الإحباط بين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الأزمة العالمية وهى انتشار فيروس كورونا، فى التحريض المستمر على شاشاتهم الإرهابية من أجل مصالحهم الخاصة، والتى تتنوع ما بين تحريض ضد الحكومة، إضافة إلى بث الأكاذيب والشائعات لمحاولة زرع الفتنة بين أبناء الشعب المصرى من أجل إثارة الأمور وإحداث حالة من القلق والذعر.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، لـ"الخليج 365"، أن الجماعة الإرهابية وظفت لجانها الإلكترونية وجميع كتائبها المدربة، لنشر الفتن باساليب منوعة ومختلفة، وذلك من أجل زيادة حدة الذعر بين المواطنين والعمل على بث روح الإحباط واليأس فى ظل هذه الأزمة العالمية التى يواجهها جميع الدول وليس مصر، إضافة إلى بث فيديوهات وصور مفبركة عبر موقع الفيس بوك وتداولها بشكل كبير على انها حالات كورونا، كل هذه الأمور تتم خطة ينفذها التنظيم الإرهابى لاستهداف الدولة المصرية والشعب المصري.

Advertisements

كان قد كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لفيروس كورونا فى نشر الأكاذيب والادعاءات التى تحاول تحريض المواطنين على كسر قرارات الحكومة ووزارة الأوقاف بالنزول للصلاة وغيرها من الأساليب التى استخدمها قيادات الإخوان ولجانهم الإلكترونية، وهو ما كشفه التقرير برصد كامل عن ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية فى ذلك.

وأضاف التقرير، أنه رغم أن العالم يواجه انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذه الجماعة الإرهابية تحاول استغلال هذا الفيروس لمصلحتها بالتحريض ونشر الأكاذيب، ودعوتهم للتظاهر ضد الفيروس التى حدثت فى الإسكندرية، إضافة إلى ما تقوم به اللجان الإلكترونية ببث الأكاذيب لإثارة الذعر لدى المواطنين .