شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحجب 4 صفحات على فيس بوك تروج لشائعات حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن المجلس قرر حجب 4 صفحات شخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من بينها حساب لإحدى الصحفيات تعمل بأحد المواقع الاخبارية و ذلك لقيام أصحاب هذه الصفحات بترويج شائعات وأكاذيب حول فيروس كورونا.

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أن لجنة الشكاوى سوف تناقش فى اجتماعها المقرر عقده الثلاثاء المقبل موقف 12 صفحة شخصية على الفيس بوك و اليوتيوب تروج للشائعات و تثير ذعر المواطنين بشكل يمثل سياسة مستمرة لأصحاب هذه الصفحات .

وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس يصدر قرار بالحجب و يقوم بإرسال القرار لجهاز تنظيم الاتصالات لتنفيذه.

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، قد خاطب القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية بالاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيرس كورونا.

كما طالب المجلس القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالإلتزام بنشر الانفوجراف والاحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الصحة ، حيث أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا يطالب فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية فيما يخص فيروس كورونا .