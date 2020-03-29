شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يحذر من ممارسات خاطئة فى التعقيم والتطهير تؤدى للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، من بعض الممارسات الخاطئة التى يتبعها المواطنين فى إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا، موضحا أن الظروف التي نمُر بها ضرورة أتباع الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير ولكن بضوابط دون مبالغة فى استخدام المواد والتى من الممكن تتسبب في مشاكل قد تصل أحيانًا للوفاة، مؤكدا أن تخوف البعض بشكل مبالغ جعلهم يقومون باتباع ممارسات خاطئة .

واستعرض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ضوابط استخدام مواد التعقيم والتطهير مؤكدا أن تعقيم الأسطح و الأرضيات يتم عن طريق الكلور ولكن بارتداء الجوارب لأن الكلور ضار على البشرة والجلد والجسم، وتطهير الأسطح يشمل كل ما يتم ملامسته سواء من التربيزات أو الكراسي أو أكور الأبواب وغيرها، مشددا أن تخفيف الكلور يكون عن طريق ٥٠ ملي من الكلور على كل لتر مياه.

وناشد "أبو العلا" المواطنين بعدم الوقوع فى الخطأ الشائع والخاص فى تخفيف الكلور بالخل ،قائلا"خطر جداً..لإنه بيتحول بالخلط لبخار الكلورامين السام وكذلك خلط الكلور بالكحول والذى على أثره يتحول للكلوروفورم السام أيضا..وماينفعش نخلط الماء الاوكسجيني مع الخل لأنه ينتج عنه حمض البيراسيتيك السام".

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وشدد "ابو العلا" أن مطهرات الأيدى ظهرت بصور مختلفة والبعض استغل الأزمة فى المتاجرة بمواد غير صحيحة وليس لها قيمة فى تطهير اليدين،قائلا" أهم حاجة هو استخدام كحول تركيزه ٧٠% وقد تم أثبات إن لهذا الكحول نتيجة فعالة في مقاومة الفيروس ولابد من تركه حتى جفاف اليدين بدون أستعمال المياه".

وكان قد حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، من خلط الكلور بالكحل كونه يؤثر على مرض الأجهزة التنفسية، وتحدث أزمات لهؤلاء الأشخاص المرضى، مشددًا على ضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون وذلك على مدار اليوم.

وذكر أن النظافة العامة مطلوبة مع استخدام الكحول بتركيز محدد وذلك بهدف تعقيم اليدين.