بلخياط يدعو الله أن يرفع ابتلاء “كورونا” ويناشد المغاربة بملازمة منازلهم: اشتدي أزمة تنفرجي – فيديو

دعا الفنان المعتزل، عبد الهادي بلخياط، المغاربة إلى المكوث في منازلهم، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر مقطع فيديو نشره، أخيرا.

وظهر بلخياط، الذي أطل بعد غياب، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، يدعو الله أملا في رفعه الجائحة عن المغرب، ويحث المغاربة على المكوث في منازلهم، والتحلي بالصبر لتجاوز الابتلاء، والحذر من الجهل الذي يشكل خطرا كبيرا على صاحبه.

واستحضر بلخياط أنشودته المنفرجة في حديثه، وقال:” اشتدي أزمة تنفرجي”، في إشارة إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات لمواجهة الفيروس.

وظهر بالخياط، في وضع صحي، يوحي تعافيه من الوعكة الصحية، التي ألمت به، في بداية السنة الماضية، عندما تعرض لكسور فقد على إثرها وعيه، ثم خضع إلى رعاية طبية في المستشفى العسكري بأوامر من الملك.