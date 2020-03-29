صفاء حبيركو تنسحب من تقديم “لالة لعروسة” – فيديو

أعلنت الفنانة صفاء حبيركو، مقدمة برنامج “لالة لعروسة” انسحابها من تقديم باقي الحلقات، بسبب وضعها الصحي، ونصائح الطبيب خصوصا أنها في فترة حمل.
واعتذرت حبيركو للجمهور عن انساحبها، موضحة الأسباب وراء قرارها، وموجهة التحية للمشاركين، وفريق عمل البرنامج بكامله.
وقالت حبيركو إنها انسحبت، بعدما ألزمها الطبيب بعدم مغادرة المنزل، علما أنها حامل، ومطلوب منها أخذ احتيطاتها بشكل كبير من فيروس كورونا.
وينصح الأطباء الحوامل، وكبار السن، ومن يعانون نقصا في المناعة بتجنب مغادرة المنازل نهائيا، بسبب فيروس كورونا، الذي يشكل خطرا كبيرا عليهم.
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