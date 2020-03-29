"نيكستدور" منصة للتواصل الاجتماعي تعزز التكافل بظل العزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعجّ شبكة التواصل الاجتماعي "نيكستدور" بالمستخدمين في هذه الفترة التي يعزل الناس فيها أنفسهم ببيوتهم كوقاية من فيروس كورونا، ويجتمع سكّان الحيّ الواحد في منصة "نيكستدور"، ويتبادل كل مستخدم مع جيرانه مقترحات المساعدة للمسنين وأماكن جلب الطعام، ما يعزز روح التكافل الاجتماعي لأكثر من أي وقتٍ مضى.

وزاد عدد الأعضاء الناشطين يوميًا عبر "نيكستدور. كوم" بنسبة 80 % في غضون شهر فيما طلب من أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة ملازمة منازلهم بموجب إجراءات عزل متفاوتة الصرامة بحسب الولايات للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتجهت الأسر المعزولة في منازلها في الصين ومن ثم أوروبا، إلى منصات رقمية للبقاء على تواصل وبغرض الترفيه. وارتفعت أعداد الاتصالات عبر تقنية الفيديو بشكل سريع عبر المنصات المتاحة.

وتسمح خدمة "نيكستدور" بالتواصل مع أشخاص لم يعد بالإمكان الالتقاء بهم في الشارع أو في مصعد المبنى.

وتقول المديرة التنفيذية لهذه الشبكة، ساره فراير، إنه "يتبين لنا أن الجيرة أهم من كل شيء في هذه المرحلة. نحتاج إلى أشخاص يقيمون بجوارنا".

وأسست الشبكة في نهاية العام 2011، في سان فرانسيسكو وباتت تغطي 260 ألف حي في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من البلدان.

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تروي بولينا بورسوك البالغة 66 عاما "اعتاد جيراني في السابق على إعطائي الحامض من حديقتهم لكنني بت اعتمد عليهم الآن في مشترياتي".

وتؤكد بورسوك المقيمة في خليج مونتيري جنوبي سيليكون فاليي أنها تفضل حصر خروجها من المنزل بالحد الأدنى الضروري.

وتضيف "أنا متأثرة جدا بروح التضامن المجتمعي، الناس يساعدون بعضهم البعض ويتبضعون لبعضهم البعض".

ويتشارك المستخدمون عبر المنصة المجانية معلومات مفيدة مثل المطاعم التي توفر وجبات للمنازل أو آخر المعلومات المحلية المتعلقة مثلا بمساحات لعب الأطفال التي باتت محظورة.

وتشكل "نيكستدور" كذلك وسيلة للتعبير عن الغضب أو الاستياء من إجراءات يعتبرها البعض صارمة جدا أو من أفراد تبدر عنهم تصرفات غير لائقة.