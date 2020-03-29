خفض سعر ليتر البنزين بشيكل بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنخفض أسعار الوقود مطلع الأول من شهر نيسان/ أبريل 2020 الوشيك في البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية، متأثرة بأزمة جائحة كورونا.

ومن المزمع أن ينخفض سعر ليتر الوقود بشيكل وثلاث أغورات عن سعر الشهر الماضي.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 4.89 شيكل، بينما ينضاف في مسار الخدمة الكاملة من قبل أحد عمال محطات الوقود 21 أغورة للتر الواحد.

ومما يذكر أن أسعار الوقود بدأت بالانخفاض منذ أربعة أشهر على التوالي، علما أن هذا السعر هو الأكثر انخفاضا منذ مطلع العام 2009.

هذا، وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.