- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في جحانة بصنعاء والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 29/آذار/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على أهداف للمليشيا في قرية الميثال في مديرية جحانة جنوب شرق صنعاء.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في جحانة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.