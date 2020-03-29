البحرين تدين استهداف الحوثي للرياض وجازان

الأحد 29 مارس 2020

أعربت وزارة خارجية البحرين، السبت، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على مدينتي الرياض وجازان في السعودية.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية .. وفق “العين“.

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وأكدت الخارجية، في بيان، استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وأشادت بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما.

وأعربت الخارجية عن تضامن البحرين مع شقيقتها السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.