شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فرنسية: "كورونا " يضع مصداقية "الأوروبي" على المحك والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان لراديو فرانس إنتر "إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا مبرر لها".
وقالت إن الأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة فرنسية: "كورونا " يضع مصداقية "الأوروبي" على المحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.