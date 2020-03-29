شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فرنسية: "كورونا " يضع مصداقية "الأوروبي" على المحك والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة فرنسية اليوم الأحد إن كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع تفشي فيروس كورونا ستحدد مصداقيته وجدواه وذلك بعدما أخفق التكتل الأوروبي الأسبوع الماضي في الاتفاق على إجراءات لتخفيف تداعيات الوباء على الاقتصاد.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان لراديو فرانس إنتر "إذا كانت أوروبا مجرد سوق موحدة في أوقات الرخاء، فلا مبرر لها".

وقالت إن الأحزاب الشعبوية في أوروبا ستكون هي الفائز الأكبر إذا أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في العمل معا أثناء أزمة كبرى.