شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ارتفاع الإصابة بكورونا إلى 547 حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 547 إصابة بعد تسجيل 41 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتوزعت الإصابات الجديدة على المحافظات العراقية بواقع " بغداد 8 والبصرة 8 والنجف 5 وكربلاء 11 وأربيل 8 والسليمانية إصابة واحدة".
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 12 حالة شفاء تام , فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.
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