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إندونيسيا تتجه لفرض حجر صحي على 30 مليون شخص

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ذكرت تقارير إعلامية أن إندونيسيا ربما تفرض قريبا حجرا صحيا على حوالي 30 مليون شخص في عاصمتها جاكرتا والمناطق المحيطة للحد من انتشار فيروس ، الذي قتل أكثر من مئة شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أن مسؤولي الشرطة والنقل أجروا تدريبات للحد من حركة المواطنين من منطقة "جاكرتا الكبرى" مطلع الأسبوع.

وقال حاكم مقاطعة "جاوة الغربية"، رضوان كميل إنه سيتم اتخاذ قرار حول الإغلاق الكامل الذي يشمل المناطق الأسوأ تضررا بسبب الفيروس بالمقاطعة المجاورة لجاكرتا غدا الاثنين.

تأتي خطة الإغلاق في أعقاب ارتفاع حاد في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، حيث بلغت في جاكرتا 675، أي أكثر من نصف إجمالي الحالات في البلاد.

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