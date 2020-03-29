شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ميليشيا الحوثي تُصر على استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أعربت البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صواريخ بالستية على مدينتي الرياض وجازان.

ونوهت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، كما أكدت على استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.