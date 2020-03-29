اسبانيا: 6549 إصابة و838 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحیة الإسبانیة،الیوم الأحد، تسجیل 6549 اصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) و838 حالة وفاة ناجمة عن الاصابة بالفیروس حتى الان.

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وذكرت وزارة الصحة الإسبانیة على موقعھا بالإنترنت، بان العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 797. 78 ألف حالة، فیما ارتفع عدد الوفیات إلى 6528 حالة..مشیرة الى تلقي 397. 43 ألف شخص الرعایة الطبیة في المستشفیات منھم 4907 في العنایة المشددة في حین تماثل 709. 14 ألف شخص للشفاء.

ودخلت إسبانیا یومھا ال15 من "حالة الطوارئ" التي ستمتد حتى ال 11 من أبریل المقبل في ما یتوقع ان تتخذ الحكومة الیوم سلسلة قرارات منع جدیدة منھا تعلیق الأنشطة غیر الحیویة مثل البناء والمصانع وذلك مسعى لتخفیف العبء على النظام الصحي الذي یتعرض لضغط شدید بعدما تجاوزت المستشفیات قدراتھا الاستیعابیة.