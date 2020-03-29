الجيش الليبي يستهدف مخازن ذخيرة تابعة "للوفاق" في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

استهدف الجيش الليبي، مخازن ذخيرة وتمركزات لمليشيات حكومة الوفاق الإخوانية في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



وقال الجيش الليبي، في بيان الأحد، إن قواته استهدفت مواقع للمليشيات الإرهابية التابعة لقوات الوفاق في بوقرين والسدداة وقاعدة معتيقية، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد، موضحا أن سيارات الإسعاف توافدت على مستشفيات مصراتة وطرابلس .. وفق “العين“.

وتزامناً مع ذلك، تصدت قوات الجيش الليبي لهجوم فاشل للمليشيات على محور الزطارنة جنوب شرق طرابلس والخوالق بالقره بوللي، التي تبعد 65 كيلومتراً عن العاصمة.

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة، غارات استهدفت مواقع وتمركزات لمليشيات قوات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن مقاتلات السلاح الجوي شنت غاراتٍ جوية استهدفت مواقع وتمركزات للمليشيات في منطقة بوقرين.

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وتمكنت دفاعات الجيش الليبي، السبت، من إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة خلال أقل من 24 ساعة لمناطق العمليات بمحيط طرابلس ومصراتة.

وفي محور سيمافرو الرملة تمكنت من استهداف مدرعة تركية وآليتين للمليشيات من قبل سرية الكورنيت، بحسب بيان الغرفة.

ونجحت قوات الجيش الليبي، الأسبوع الماضي، من تحرير مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية، عقب التصدي لهجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، اندلعت اشتباكات عنيفة بسبب خرق المليشيات الإرهابية للهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الاشتباكات جبهات واسعة على جميع محاور العاصمة ومحاور شرق مصراتة وأخرى شمال ترهونة.

كما تمكنت قوات الجيش من تحرير مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية عقب التصدي لهجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية.

وحقق الجيش تقدمات كبيرة عقب السيطرة على مدينة زلطن، وتصدى لهجوم للمليشيات والمرتزقة على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، وتمكن من أسر 7 مرتزقة، وسيطر على عدد من الآليات