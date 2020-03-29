شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تعلن عن 130 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكد مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأحد 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1285.

Advertisements وقال المسؤول أحمد يوريانتو إن 12 شخصا توفوا بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 144. وأضاف أن 64 شخصا تماثلوا للشفاء وأكد يوريانتو أن البلاد أجرت اختبارات الكورونا على أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء البلاد.

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