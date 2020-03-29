بعد تجاوز الألف إصابة بكورونا.. السعودية تعزل جدة وتقدم موعد حظر التجوال

كتب: ضياء السقا

أعلنت الداخلية السعودية، الأحد، تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وتقديم موعد حظر التجوال بها، ضمن جهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر تقديم موعد منع التجول في المحافظة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، بدلا من السابعة، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار كورونا.

وأكد البيان، يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من اليوم، وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي.

ولا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

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وتنضم جدة بذلك إلى القرار الذي شمل كلا من الرياض ومكة المكرمة والمدينة، حيث يبدأ الحظر من الثالثة عصرا بعد أن كان من السابعة.

وقررت السعودية تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في مختلف الجهات بالمملكة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية وحركة النقل حتى إشعار آخر.

وفي منتصف مارس، علقت المملكة الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية، لمدة 16 يوما، وإجراءات أخرى، ذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة السعودية، السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لحالة وفاة لمواطن في الرياض، وبذلك ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1203، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جراء المرض في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من كورونا ليصبح مجموع الحالات المتعافية 37 حالة.