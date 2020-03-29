لماذا وصف علاء مبارك صحيفة «الجارديان» البريطانية بـ «الفيروس الخطير مثل كورونا»؟

كتب علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، وصف فيها صحيفة "الجارديان" البريطانية بـ "الفيروس الذي لا يقل خطورة عن كورونا".

واستشهد علاء مبارك في تغريدته بتقرير قديم كانت قد نشرته "الجارديان" في عام 2011 تحدثت فيه عن ثروة عائلة مبارك، والتي قدرته بـ 70 مليار دولار، أغلبها في بنوك بريطانية وسويسرية.

وربط علاء مبارك بين الشائعات التي نشرتها الصحيفة البريطانية عن إصابة نحو 29 ألف مصري بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي نفته الحكومة المصرية، قبل أن تقرر تعليق رخصة الجريدة في القاهرة.

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وقال نجل الرئيس الأسبق الراحل في تغريدته: "فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا في سرعة الانتشار وربما يكون أخطر هو فيروس الغارديان.. من شائعة الـ 70 مليار ا وكثيرمن الأكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ أيام بوجهها القبيح تنشر بيانات وأرقاما غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر .. وتعمد الإساءة لمصر كما حدث مرارا من قبل".

وانهالت التعليقات من متابعي علاء مبارك، حيث جاءت: "حقد الدول دي على مصر هيفضل زي ما هو على مر العصور وربنا قادر يهلك الظالمين بالظالمين"، و"ملهمش مصداقية عند الناس لأنهم مأجورين".

وفي قت سابق، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات سحب اعتماد مراسلة صحيفة الجارديان في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبة الصحيفة بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية، وفى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة ،بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة بمصر.