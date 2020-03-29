مركز الروسي للمصالحة: لم نسجل عودة لاجئين لسوريا من الخارج خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، أنه "لم يسجل أي عودة للاجئين السوريين إلى بلادهم سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة"، مشيراً الى "عدم تسجيل عودة للنازحين خلال الفترة ذاتها إلى داخل البلاد".

وبحسب المركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من ​الألغام​ على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 59 ​عبوة ناسفة​.