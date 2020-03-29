الصحة الكويتية: اصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 255 حالة

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ الكويتية، في ​مؤتمر صحفي​، عن "اصابة 20 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصبح الإجمالي 255 حالة"، موضحاً ان "ال​حالات​ هي سبع مرتبطة بالسفر إلى البلاد بواقع 6 حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيمة فلبينية".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط ​الصين​ نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف، وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول ​العالم​، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس".