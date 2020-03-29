الصحة الكويتية: اصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 255 حالة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفي، عن "اصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 255 حالة"، موضحاً ان "الحالات هي سبع مرتبطة بالسفر إلى البلاد بواقع 6 حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيمة فلبينية".
عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف، وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس".
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