الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 15 إصابة جدية بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​ عن "تسجيل 15 إصابة جدية ب​فيروس كورونا​، خمس ​حالات​ منها نتيجة العدوى داخل البلاد، و8 مرتبطة بالسفر"، مشيرة الى ان "العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 167 حالة فيما تماثل 23 مصابا إلى الشفاء"، موضحة "ضرورة أن يتقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة".

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