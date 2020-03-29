الزرفي: لتخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها

طالب رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع الدولي بـ"تخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها"، مشيراً الى ان "مساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا سيسهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها الشعب الإيراني بشكل مخيف"، داعياً المجتمع الدولي الى "مساعدتهم برفع أو تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية وأمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتدادا وارتباطا بإيران".
هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 اذار الحالي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالمياً جائحة"، داعية الدول "الى توخي الحذر واتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس".
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