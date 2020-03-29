الصحة المغربية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 437 اصابة

أعلنت وزارة الصحة في المغرب عن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 437 اصابة"، مشيرة الى ان "العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26"، داعية المواطنين الى "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات".
هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 اذار الحالي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالمياً جائحة"، داعية الدول "الى توخي الحذر واتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس".
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