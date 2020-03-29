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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وانخفاض الإصابات في العراق

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أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية في بيان أن مختبراتها سجلت 41 اصابة جديدة ب​فيروس ​ المستجد في العراق موزعة كالتالي :- 7إصابات في جانب الرصافة من ​بغداد​، وإصابة في مدينة الطب، دون تسجيل إصابة في جانب الكرخ، مع ثمانية إصابات في ​البصرة​ أقصى جنوب البلاد"، مضيفة: "كما سجلت الوزارة، 11 إصابة بفيروس كورونا في محافظة ​كربلاء​، و8 في ​أربيل​ مركز ​إقليم كردستان​، وأيضا ً 8 في البصرة، و5 في ​النجف​، وإصابة واحدة في السليمانية".

وأفادت الصحة، بإن "مؤسسات سجلت 12 حالة شفاء تام من المرض موزعة بواقع 7 ​حالات​ في السليمانية، و3 في دهوك، بإقليم كردستان، وحالة في الرصافة ببغداد، وحالة في الديوانية".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، منوهة أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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