رئيس الوزراء الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا بفلسطين إلى 106 مصابين

أعلن رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محمد اشتية​، في ​مؤتمر صحفي​، عن "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في فلسطين إلى 106 مصابين بعد تسجيل إصابتين جديدتين في ​مدينة الخليل​ وقرية قطنة شمال غرب ​القدس​"، موضحاً ان "التقديرات تشير إلى وجود 12 إصابة في القدس يجري معالجتهم في ​المستشفيات​ الإسرائيلية".

ولفت اشتية الى ان "إيرادات ​السلطة الفلسطينية​، ستنخفض إلى أكثر من 50 في المئة ولذلك سنعمل ب​موازنة​ طوارىء ولكن سنصرف الرواتب كاملة هذا الشهر على مدار أيام منعًا للاكتظاظ في البنوك"، مؤكداً توظيف "51 طبيباً جديداً بين أخصائي وطب عام وممرضين ومساعدين في مختلف التخصصات الطبية للمساعدة في مواجهة كورونا ضمن خطة ​وزارة الصحة الفلسطينية​".