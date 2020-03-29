الصحة الاسرائيلية: وفاة جديدة باسرائيل يرفع عدد ضحايا كورونا الى 13

أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها الى ان "المركز الطبي أكد وفاة مسن (92 عاما) كان يمكث في قسم مرضى فيروس كورونا، حيث نقل لتلقي العلاج وهو بحالة خطرة جدا قبل نحو أسبوع، علما بأنه يعاني من أمراض مزمنة عديدة، وتدهورت حالته الصحية هذا الصباح وأقر الطاقم الطبي وفاته".
وأضافت الوزارة: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس، حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".
ويأتي هذا الارتفاع قبل يوم من فرض الإغلاق الشامل الذي من المتوقع أن يبدأ صباح يوم غد الإثنين، بحسب تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، الذي أوضح أنه في حال تواصل الارتفاع في الإصابات، فلا يوجد أي مفر إلا من فرض المزيد من التقييدات والإغلاق الشامل.
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