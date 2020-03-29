الصحة الاسرائيلية: وفاة جديدة باسرائيل يرفع عدد ضحايا كورونا الى 13

أشارت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، في بيان لها الى ان "المركز الطبي أكد وفاة مسن (92 عاما) كان يمكث في قسم مرضى ​فيروس كورونا​، حيث نقل لتلقي العلاج وهو بحالة خطرة جدا قبل نحو أسبوع، علما بأنه يعاني من أمراض مزمنة عديدة، وتدهورت حالته الصحية هذا الصباح وأقر الطاقم الطبي وفاته".

وأضافت الوزارة: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس، حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة ​التنفس​ الاصطناعي".

ويأتي هذا الارتفاع قبل يوم من فرض الإغلاق الشامل الذي من المتوقع أن يبدأ صباح يوم غد الإثنين، بحسب تصريحات رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال ​بنيامين نتانياهو​، الذي أوضح أنه في حال تواصل الارتفاع في الإصابات، فلا يوجد أي مفر إلا من فرض المزيد من التقييدات والإغلاق الشامل.