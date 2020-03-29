البطريركية الروسية تدعو للامتناع عن زيارة الكنائس والمعابد بسبب كورونا

دعا بطريرك ​موسكو​ وسائر ​روسيا​ كيريل المواطنين للامتناع عن زيارة الكنائس والمعابد في معظم أنحاء روسيا، وذلك بسبب تفشي وانتشار ​فيروس كورونا​ المتسجد.

ولفت البطريرك، خلال عظته الأسبوعية في كاتدرائية ​المسيح​ المخلص في موسكو، الى انه "يجب الامتناع عن زيارة الكنائس والمعابد للحفاظ على سلامة وأمن الناس والمواطنين"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا تسجيل 270 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 197 إصابة في العاصمة موسكو و 27 حالة في ضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1534إصابة، في 26 إقليما.