تجهيز مستشفى عكار الحكومي: 10 أسرة و100 بدلة عازلة

تسلم مستشفى عكار الحكومي من النائب هادي حبيش، تجهيزات 10 غرف كاملة، عبارة عن عشرة أسرة وكامل توابعها إضافة إلى 100 بدلة عازلة، كهبة من "مؤسسة العثمان الخيرية وقف العثمان الخيري في لبنان"، كخطوة أولى تنفيذية بعد لقاء خلية الأزمة الذي عقد أمس في بلدية حلبا، سلمها حبيش في حضور مدير المستشفى محمد خضرين، بعد اتصال أجراه مع رئيس الهيئة التنفيذية للقاء "معا لإنقاذ عكار" نقيب المحامين محمد المراد.
وأكد حبيش أن هناك مساعدات إضافية من هذه "المؤسسة المعتادة على الخير والعطاء"، و"إن لقاء خلية الأزمة أمس كان مهما للغاية بما حققه من نتائج لصالح عكار. ونأسف لما حصل من إشكاليات أدت إلى وقف البث المباشر قبل انتهاء المدة المحددة"، آملا ان "يستمر أهل الخير بالتبرع لصالح عكار"، معتبراً أنه "نحن أمام أزمة عالمية تمنياتناأن لا يدخل أي مريض إلى المستشفى ولكن علينا أن نكون جاهزين لأي طارئ وهذا ما نقوم به".
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