بلدية بقرصونا حذرت من رمي النفايات عشوائيا تحت طائلة المحاسبة

دعت بلدية بقرصونا ـ ​الضنية​، أهالي وسكان البلدة و​النازحين السوريين​ المقيمين فيها، الى "ضرورة التقيد بالتعاميم الصادرة عن البلدية، وعدم رمي ​النفايات​ عشوائيا في الشوارع والأزقة والطرق ومجاري الأنهر والينابيع، وعدم رمي النفايات أيضا في نطاق البلدات الأخرى، ومنها ​بلدية سير​ المجاورة".

ونبهت في بيان الى أن "كل مخالف سيعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة أمام القضاء المختص وأمام المدعي ​العام المالي​، وحينها سوف تكون البلدية مجبرة على تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين" الذين يرمون النفايات بشكل عشوائي لأن هذا الموضوع خطير.