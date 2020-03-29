دعت بلدية بقرصونا ـ الضنية، أهالي وسكان البلدة والنازحين السوريين المقيمين فيها، الى "ضرورة التقيد بالتعاميم الصادرة عن البلدية، وعدم رمي النفايات عشوائيا في الشوارع والأزقة والطرق ومجاري الأنهر والينابيع، وعدم رمي النفايات أيضا في نطاق البلدات الأخرى، ومنها بلدية سير المجاورة".
ونبهت في بيان الى أن "كل مخالف سيعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة أمام القضاء المختص وأمام المدعي العام المالي، وحينها سوف تكون البلدية مجبرة على تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين" الذين يرمون النفايات بشكل عشوائي لأن هذا الموضوع خطير.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بقرصونا حذرت من رمي النفايات عشوائيا تحت طائلة المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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