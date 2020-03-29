وضعت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ ‏أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات العامّة اللبنانيّة في الخارج بتصرّف المواطنين اللبنانيين والجاليات اللبنانيّة في الحالات الطارئة وهي موجودة على الرابط الآتي: https://drive.google.com/file/d/12e5M8rDy2WX9XDatSuoQXThQceC45jy0/viewm

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية وضعت أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.