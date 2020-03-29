قاطيشا: كيف تعجز الدولة عن حماية نواب يقومون بعمل خيري؟

أعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المشكلة إنو الدولة مش قابضة حالا دولة، وإلا كيف تعجز عن حماية النواب في منطقة عكار وفاعليات يقومون بعمل خيري تبرعي صحي لصالح المواطنين".
هذا وكانت قيادة الجيش، قد أعلنت في وقت سابق، انه "اثناء لقاء كان يعقده نواب منطقة عكار وفاعلياتها في بلدية حلبا، لإطلاق حملة تبرعات لصالح مستشفى حلبا الحكومي، حاول محتجون الدخول إلى مبنى البلدية، فوقع إشكال بينهم وبين مرافقي النواب، ما دفع أحد المرافقين إلى إطلاق النار في الهواء لإبعادهم من دون وقوع إصابات".
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