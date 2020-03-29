الاتحاد العمالي نفى علاقته بموضوع طلب انتساب أو توزيع مساعدات

أوضح الاتحاد العمالي العام، في بيان، أنه "تم التداول على أحد المواقع من قبل شخص غير مسؤول أن نقابته تطلب الى العمال الانتساب الى النقابة ودفع الاشتراك كي يستفيد من مساعدة عينية من وزارة العمل".
وأضاف: "إن هذا الموضوع عار من الصحة كليا، وكل ما في الأمر أن اتصالا جرى بين معالي وزيرة العمل وقيادة الاتحاد العمالي العام طلبت فيه وضع جداول بالمتضررين من أزمة وباء كورونا يتضمن الاسم والمهنة وعنوان السكن لكي ترفعها الى اللجنة الحكومية التي ستحدد نوع المساعدات وتاريخها وتوزيعها، ولا علاقة للاتحاد بموضوع طلب الانتساب ولا التوزيع، فاقتضى التوضيح".
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