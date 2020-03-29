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الاتحاد العمالي نفى علاقته بموضوع طلب انتساب أو توزيع مساعدات

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أوضح ​الاتحاد العمالي العام​، في بيان، أنه "تم التداول على أحد المواقع من قبل شخص غير مسؤول أن نقابته تطلب الى العمال الانتساب الى النقابة ودفع الاشتراك كي يستفيد من مساعدة عينية من ​وزارة العمل​".

وأضاف: "إن هذا الموضوع عار من ​الصحة​ كليا، وكل ما في الأمر أن اتصالا جرى بين معالي ​وزيرة العمل​ وقيادة الاتحاد العمالي العام طلبت فيه وضع جداول بالمتضررين من أزمة وباء ​​ يتضمن الاسم والمهنة وعنوان السكن لكي ترفعها الى اللجنة الحكومية التي ستحدد نوع المساعدات وتاريخها وتوزيعها، ولا علاقة للاتحاد بموضوع طلب الانتساب ولا التوزيع، فاقتضى التوضيح".

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