توقيف عصابة للتفتيش والتنقيب عن الآثار والذهب في الضنية

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من ضبط وتوقيف كل من م. و، ب. ح في بلدة إيزال - الضنية، بعد عملية مراقبة وتعقب لعصابة تقوم بالتفتيش والتنقيب عن الآثار والذهب في المنطقة، وعثر في حوزتهما على أدوات خاصة بالحفر والتنقيب، إضافة الى مولد كهربائي وإضاءة تستعمل أثناء التنقيب. وتم تحويلهما إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما.
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