توقيف عصابة للتفتيش والتنقيب عن الآثار والذهب في الضنية

تمكنت دورية من ​مفرزة استقصاء الشمال​ من ضبط وتوقيف كل من م. و، ب. ح في بلدة إيزال - ​الضنية​، بعد عملية مراقبة وتعقب لعصابة تقوم بالتفتيش و​التنقيب​ عن ​الآثار​ و​الذهب​ في المنطقة، وعثر في حوزتهما على أدوات خاصة بالحفر والتنقيب، إضافة الى مولد كهربائي وإضاءة تستعمل أثناء التنقيب. وتم تحويلهما إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما.

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