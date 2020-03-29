هولندا تسحب 600 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات مستوردة من الصين

قررت وزارة الصحة الهولندية سحب 600 ألف كمامة، من أصل 1.3 مليون، مستوردة من الصين، لعدم تلبيتها المعايير المطلوبة.
وأكدت في بيان نشرته هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس)، نقلا عن وزارة الصحة، أن الوزارة ستخضع الكمامات المستوردة من الآن فصاعدا لفحوص إضافية، للتأكد فيما إذا كانت تلبي المعايير المطلوبة، وقد جاء القرار بعد مراجعة بعض المستشفيات، منظمة البحث العلمي التطبيقي، عقب الاشتباه بجودة الكمامات.
وشددت أن "منظمة البحث العلمي التطبيقي الهولندية كشفت عن كمامات لا تستوفي معايير السلامة والصحة المطلوبة، حيث إنها لا تمنع فيروس كورونا من المرور إلى جهاز التنفس".
تجدر الإشارة إلى أن هولندا سجلت 9 آلاف و762 إصابة، و639 وفاة، وتعافي 3 من فيروس كورونا.
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