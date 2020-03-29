المصرف المركزي السعودي يطلب من المصارف تمويل عملاء القطاع الخاص

طلب المصرف المركزي السعودي من المصارف تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. هذا وكانت اعلنت وزارة الصحة ​السعودية​، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في السعودية 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203. ولفت المتحدث باسم الوزارةمحمد العبدالعالي الى إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتينم مضيفا: "إجمال عدد المصابين بكورونا في السعودية بلغ 1203 حالات"، مؤكدا أن "وزارة الصحة تقوم بالإجابة على أي استفسار طبي يطلبه المواطنون".

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