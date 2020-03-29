أسود: فتح الحدود وراءه سبب اخر لا يتعلق بالاغتراب

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، إلى أنه "بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على إجراءات الحماية من فيروس ​كورونا​، وتحديدا في الخارج، وتأقلم الجميع معها وتلائمها مع الوضع الداخلي اللبناني، والجميع في احتياط وتدبر أمره حيث هو لا يكون من طرح لفتح الحدود تحت طائلة "مدري شو" الا غاية وراءها سبب اخر لا يتعلق ب​الاغتراب​ وجناحي الوطن تفنيصة".

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