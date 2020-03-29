سليم عون: وضع فندق سان جان في زحلة بتصرف لجنة طوارىء زحلة

أعلن النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "هناك فندق سان جان في زحلة لصاحبه الصديق ريشار الشيخاني، ولمتابعة مبادرته الإنسانية والوطنية، سنضعه بتصرف لجنة طوارئ قضاء زحلة لمكافحة كورونا".

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