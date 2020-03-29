طرابلسي: تحيّة لمواطنين التزموا الانضباط والحجر والهدوء

وجه النائب ​إدغار طرابلسي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتمايع التحية الى "مواطنين التزموا الانضباط والحجر والهدوء، وسلام لأبطال يُخاطِرون بحياتهم لخدمة المُصابين، واحترام لقادة يتحمّلون مسؤوليّة وطن بظروف حرجة بحكمة وتماسُك ومحبّة". ​​​

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