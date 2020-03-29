اللواء خير: المبلغ الذي حوّل إلى هيئة الاغاثة سيُصرف بقرار من دياب

أكد رئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​ أن مبلغ 75 مليار ليرة لبنانية الذي جرى تحويله الى صندوق الهيئة بقرار من ​مجلس الوزراء​ هو بمثابة "أمانة" لدينا وسيُصرف بقرار من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بالتنسيق مع ​وزارة الشؤون الإجتماعية​.

وبحديث لمنصّة LebTalks ، أوضح انه " منذ بداية أزمة وباء ​الكورونا​ أوجدنا كهيئة، آلية للوقوف الى جانب كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة الفيروس وذلك بدعم من رئيس الحكومة، وكانت اولى المهام موازرة ​وزارة الصحة​ في دعم وتجهيز ​مستشفى​ بيروت الجامعي، وقد جرى عقد أكثر من إجتماع مع رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ​فراس الأبيض​ وتم الإتفاق على تأمين مبلغ مليار ليرة بشكل فوري، من احتياطي صندوق الهيئة لمستشفى ​الحريري​ ولباقي ​المستشفيات الحكومية​".

وعن الآلية التي ستعتمد لتوزيع المساعدات، قال "إن ​الجيش​، مشكورا، سيكون الى جانبنا كما العادة في هذه المهام ونحن ننسق مع قيادته للتنفيذ على الأرض، كما ان هناك دورا أساسياً للبلديات التي عليها أن تعمل بشكل واضح وشفاف. دون أن ننسى دور المختار أيضا الذي هو في العادة على تماس مع المواطنين بشكل لصيق ويعرف أوضاعهم المعيشية والإجتماعية، من هنا المطلوب من المجالس ​البلدية​ أن ترفع ما لديها من لوائح بمصداقية والقرار يعود الى وزارة الشؤون في نهاية المطاف."

وعن أزمة اللبنانيين العالقين في الخارج، أشار اللواء خير الى أن "عدد المصابين منهم قليل والحمدالله، وهناك دراسة عميقة وسريعة في موضوع إعادة اللبنانيين الراغبين الى وطنهم ، كما سمعت من وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، خصوصا كبار السن منهم و​الأطفال​ و​الطلاب​، عِلماً بأن أوضاع عدد منهم يمكن وصفه بالمأساوي، نظرا لوجودهم في دول لا تتمتع بنظام صحي متطور".