بلدية صفد البطيخ أعلنت إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا

أعلنت بلدية ​صفد البطيخ​ أنَّ "نتائج الفحوصات المخبرية التي أُجريت في مستشفى ​بيروت​ الحكومي الجامعي لأحد أبناء البلدة جاءت إيجابية و بالتالي تأكد إصابته ب​فيروس كورونا​. وكان المريض قد حضر إلى البلدة منذ بضعة أيام من إحدى المناطق في بيروت و التزم ب​الحجر المنزلي​ بناءً على تعليمات ​البلدية​ التي كانت قد أصدرت بياناً في وقت سابق أكدت من خلاله على ضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة تزيد عن14 يوم لكل الوافدين إلى البلدة من خارجها"، موضحة أنه "بعد وصول المواطن إلى البلدة و فور شعوره بأعراضٍ مرضية نُقل بالتنسيق مع البلدية إلى ​مستشفى تبنين​ الحكومي ومنها إلى مستشفى بيروت حيث تأكدت إصابته بالفيروس".

وطلبت البلدية من الجهات المعنية في ​وزارة الصحة​ "إجراء الفحوصات اللازمة لأفراد عائلة المريض والذين لازموه في منزله لا سيما زوجته و أبناءه"، مؤكدة وقوفها إلى "جانب عائلة المريض و تضع إمكاناتها بتصرفهم لناحية تأمين مستلزماتهم الحياتية دون الحاجة لخروجهم من الحجر المنزلي لأي سبب كان، على أمل تماثل المريض إلى الشفاء سريعاً و عودته سالماً إلى حضن أهله و ربوع قريته".