مستشفى بشري: تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت إدارة ​مستشفى​ بشري الحكومي أنه "تم إجراء الدفعة الاولى من فحوص PCR لعدد من الاشخاص من ضمنهم 11 من طاقم المستشفى، وتبين وجود 3 ​حالات​ إيجابية إضافية مما يجعل العدد الاجمالي للمصابين 6، وهم يخضعون للحجر، وتتم متابعتهم من قبل أفراد عائلاتهم"، متمنية على الجميع "عدم التلهي بالاسماء بل بعدد الحالات، وذكرت أن كرامات الناس ليست للتسلية على ​وسائل التواصل الاجتماعي​".

كما، ذكرت أن كل المعلومات الرسمية تصدر حصرا عن إدارة المستشفى عبر صفحتها الرسمية على ​الفايسبوك​.