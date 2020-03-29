أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2640 وفاة، مشيرا الى انه تم إحصاء 2901 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الاصابات إلى 38309.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن "أننا بلغنا ذروة تفشي فيروس كورونا في بعض المحافظات"، مشيرا الى أن "الفيروس دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين".
وسجلت إيران أمس 139 وفاة جديدة بسبب كورونا، مما يرفع الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات إلى 2517، فيما تم تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة وبالتالي باتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: أكثر من 2600 وفاة بكورونا المستجد في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.