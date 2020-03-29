الصحة الإيرانية: أكثر من 2600 وفاة بكورونا المستجد في إيران

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية تسجيل 123 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2640 وفاة، مشيرا الى انه تم إحصاء 2901 اصابة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الاصابات إلى 38309.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن "أننا بلغنا ذروة تفشي فيروس كورونا في بعض المحافظات"، مشيرا الى أن "الفيروس دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين". ​​​​​

وسجلت إيران أمس 139 وفاة جديدة بسبب كورونا، مما يرفع الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات إلى 2517، فيما تم تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة وبالتالي باتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.