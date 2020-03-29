أكثر من 2600 وفاة بفيروس كورونا في إيران

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أعلنت السلطات الإيرانية الأحد تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2640 وفاة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي الذي يبث عبر التلفزيون إنه تم إحصاء 2901 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الاصابات إلى 38309. مواضيع قد تهمك :

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