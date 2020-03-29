إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات كورونا

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سجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يمثل حصيلة يومية قياسية جديدة بعد تسجيل 832 وفاة قبل يوم، ويرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 6528، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 78797، ما يعني تسجيل ارتفاع بـ9,1 بالمئة خلال يوم في ثاني أكثر البلدان تضررا من كوفيد-19.