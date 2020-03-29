الصين تغلق حدودها مع الخارج وتسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصين، اليوم، تسجيل 55 إصابة بوباء كورونا المستجد بينها 54 حالة قادمة من الخارج، وواحدة محلية سجلت شرقي البلاد للمرة الأولى منذ 3 أيام.
وتستعد الصين لإغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير، وسجلت 5 وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر، ووضعت تحت الحجر منذ يناير الماضي، وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.
وتجتهد الصين حاليا لتفادي تفشي وباء كوفيد 19 من جديد على أراضيها من الخارج، وأحصت البلاد 595 حالة من الخارج، غالبيتها الكبرى 90% صينيون عائدون إلى بلادهم، بحسب وزارة الخارجية.
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