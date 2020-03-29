بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المطاحن ويؤكد: لدينا وفرة في إنتاج الدقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مطاحن إنتاج الدقيق المدعم، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للاطمئنان على انتظام سير العمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك لتغطية احتياجات المحافظة من الدقيق.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على أن "محافظة بورسعيد تشهد وفرة في المواد الغذائية والخبز، ولا داعي للقلق أو التكالب على المنتجات، مشيرا إلى أن المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة، وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وإنتاجه".

وتابع محافظ بورسعيد خطوط الإنتاج ومعدلات العمل داخل المطحن، وكذلك مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية داخله، مؤكداً على أن بورسعيد لديها وفرة في إنتاج الدقيق.

