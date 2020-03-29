"لبسوا التمثال كمامة".. حيلة أهالي أسيوط لنشر الوعي بخطر كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لجأ الاهالي في منطقة الحمراء التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، إلى حيل جديدة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، إذ وضعوا كمامة طبية على وجه تمثال "الكاتب الجالس" في الميدان.

وقال عدد من أهالي منطقة الحمراء بأسيوط، إن فكرة وضع كمامة على وجه تمثال الكاتب الجالس، كنوع من التوعية لأهالي المنطقة بخطورة فيروس كورونا، وحث الأهالي علي البقاء في منازلهم وتطبيق قرارات الدولة الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتغلب عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل كبير، وأشاد بعضهم بالفكرة الجديدة، كما أكد البعض الآخر أن الأفكار الجديدة تساهم في نشر الوعي بين الناس.

وفي سياق متصل، قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، حملة لتعقيم وتطهير دار رعاية السيدات المسنات، ودار جمعية الشيماء بحي شرق، ودار "الصفا" لرعاية الفتيات الأيتام بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.