سلاح الجو الألماني يحضر مصابين اثنين بكورونا من فرنسا للعلا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أعلن الجيش الألماني أنه سوف يقوم بنقل مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من فرنسا إلى ألمانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد أن طائرة نقل عسكرية طراز (إيه 400 إم) أقلعت اليوم من مدينة فونشتورف الألمانية إلى ستراسبورج في فرنسا من أجل نقل اثنين من المصابين، إلى مدينة شتوتجارت في ألمانيا.
وأضافت الوزارة أن المصابين الفرنسيين الاثنين في حالة مرضية سيئة جراء الإصابة بالفيروس، وانهما سيتلقيان العلاج في مستشفى تابع للجيش الألماني في مدينة أولم.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور: "فرنسا بحاجة حاليا لمساعدتنا ونحن بالطبع ندعم أصدقاءنا"، لافتة إلى أنها اتفقت مع نظيرتها الفرنسية فلورنس بارلي على استقبال المريضين.
وكان سلاح الجو الألماني نقل بالفعل أمس السبت ستة مرضى من إيطاليا إلى ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.
ولا يزال هناك سعة استيعابية متوفرة حتى الآن في مسشتفيات ألمانية –على عكس إيطاليا- من أجل رعاية الأشخاص الذين يعتمدون على التنفس الاصطناعي.
وصرح متحدث باسم سلاح الجو الألماني اليوم الأحد بأنه من المقرر قريبا إرسال رحلة جوية أخرى إلى مدينة بيرماجو بشمال إيطاليا.
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