محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب ):
أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، اليوم الأحد، أن الجيش سوف يسحب جزءا من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وأوضحت قيادة العمليات بالجيش لكبار المسؤولين بلجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم أنه تم بدأ نقل جنود ألمان، ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حاليا لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق.
وأضافت قيادة العمليات أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا اليوم الأحد.
يذكر أن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أصدر أوامر بتعليق مهمة التدريب في العراق. وجاء في خطابه الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "تم التأكيد في سياق هذا التوجيه أيضا أنه يتعين على جميع الأفراد الذين لا ضرورة لبقائهم، مغادرة البلاد مؤقتا- إن أمكن دائما".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الألماني يسحب عددا من جنوده من العراق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.