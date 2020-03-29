محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (وكالات)
قد يعتقد البعض، أن التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، تعني أن الفيروس خرج من الجسم بالفعل، غير أن فريقا دوليا من العلماء في مركز بكين الطبي أجرى دراسة لتحديد الفترة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا في جسم الإنسان.
وانتهت الدراسة إلى أن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.
ونتيجة لذلك، ينصح العلماء بضرورة تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة "أ تي إس" العلمية، أن الفريق العلمي توصل إلى هذه النتائج بعد أن أجرى تحليلا لبيانات 16 مريضًا متوسط أعمارهم 35.5 سنة تلقوا علاجا بين 28 يناير و9 فبراير الماضي، وتعافوا جميعًا من أعراض المرض.
وقال عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة لوكيش شارما، إن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة. وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس خمسة أيام، وكان الجميع يعانون من الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف المفاجأة: كم يبقى فيروس كورونا في جسم الإنسان بعد شفائه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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